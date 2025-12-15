Сачева призова президента да участва в изборите (Обзор)

Държавният глава обяви, че “Дондуков” 2 не е мястото, където да говори за свой политически проект

От ДБ попитаха Румен Радев с конкурент ли разговарят

Утре консултациите са с “Възраждане” и ДПС-НН

“Призоваваме към бързо свикване на предсрочни избори и излъчване на политически проект от президента”.

Това заяви зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Деница Сачева по време на консултациите за сформиране на ново правителство при държавния глава Румен Радев. Сачева се появи сама на “Дондуков” 2.

Тя каза, че ГЕРБ ще внесе удължителен бюджет, каза и и че партията няма да участва в съставянето на друг кабинет в 51-вото Народно събрание.

“От години непрекъснато ми се внушава да създам политически проект. Надявам се да търсите отговори защо падна правителството, а това е закономерен финал на един управленски модел. Отказът да се чуе гласът на хората и бързите решения за влизане в еврозоната без мерки за овладяване на цените, доведе до абдикация. Българските граждани очакват стабилност и отговорност в управлението - независимо кое е то, особено по отношение на бюджета за 2026 г. и въвеждането на еврото в една сложна обстановка”, подчерта Радев и обясни, че референдумът му не бил срещу еврото, а за проверка на готовността на хората за приемането на валутата.

Държавният глава отхвърли темата за възможна негова партия, за която той вече беше съобщил, че ще обяви, когато най-малко се очаква.

“По отношение на мой политически проект - не е място тук за дебати - има ли го, няма ли го”, заяви Радев и благодари на Деница Сачева, че е дошла, “да отсрами” партията си, като изтъкна, че “в критични моменти мъжете се крият зад жени”. “Единственият генерал, за когото аз работя, добре знае кога е време за мъже и кога е време за жени”, отговори Сачева. Тя отказа да участва в закритата за медии част от консултациите при президента и си тръгна от “Дондуков” 2.

След нея в президентството дойдоха представители на ПП-ДБ. Коалицията беше представена от шестима депутати - Асен Василев и Николай Денков от “Продължаваме промяната”, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев от “Да, България”, Кристина Петкова и Атанас Атанасов от ДСБ.

Асен Василев пръв взе думата. Той настоя за удължаване на бюджета за 2025 г. и за предсрочни избори и потвърди пред държавния глава, че не желаят преформатиране на управлението в рамките на сегашния парламент.

Божидар Божанов посочи, че трябва да бъдат направени промени в Изборния кодекс, за да бъде въведено изцяло машинно гласуване. Президентът подкрепи вижданията им за 100% машинно гласуване с контролно броене на разписките като средство за повишаване на честността на изборите.

Ивайло Мирчев посочи, че коалицията ПП-ДБ ще инициира сваляне охраната от НСО на Делян Пеевски и на всички депутати.

Атанас Атанасов попита Румен Радев дали сега разговарят с президента или с конкурент. Попита държавният глава и дали ще се яви със своя партия на парламентарните избори. Президентът отговори: “Ние сме тук, за да провеждаме консултации след падането на правителството. Не сме се събрали на раздумка за някаква хипотетична моя партия”.

“Аз не искам по никакъв начин да превръщаме тези консултации в някаква предизборна кампания”, подчерта Радев и заяви, че изпълнява задълженията си в качеството си на президент и че въпросът за негова политическа партия се обсъжда извън институцията.

Утре той ще се срещне с представители на “Възраждане” и ДПС-Ново начало.