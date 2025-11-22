Костадин Костадинов: Това е фалит на държавата!

В правителството има хора с една-единствена цел – да крадат

„Възраждане“ ще се включи в протеста срещу приемането на бюджета във вторник. Това потвърди председателят Костадин Костадинов, като отново го определи като „бюджет на фалита“. Той припомни, че политическата организация се присъединява към всички протести срещу правителството, без значение от организаторите.

„Правителството в момента провежда много пагубна за България политика. Ние имаме много критики към ПП–ДБ, имаме сблъсъци в парламента, но те са идеологически. А правителството в момента има всичко друго зад гърба си, но не и идеология. Там има хора с една-единствена цел и тя е да крадат държавния бюджет“, каза Костадинов.

Той подкрепи думите си с цитат на Йордан Цонев от ДПС–НН, който признал, че тяхна цел е да вземат парите от работодателите и работниците и да ги разпределят. Пояснявайки, че политиците трябва да са слуги на народа, а не да се държат като господари.

„ДПС е една маргинална политическа партия с маргинални фигури в нея, които почти не се изказват в парламента. Защото зад тях няма реален електорат, зад тях има хора, на които им се плаща или в буквалния смисъл на думата – с бой ги водят към урните. Ако в утрешния ден тази формация няма пари, за да си плаща на избирателите, тя няма да получи и един процент на изборите“, продължи Костадинов.

Той още веднъж посочи, че страната ни се намира в криза, която се гаси с многомилиардни заеми.

„Това, което беше прието на първо четене, е 21 милиарда нов дълг за 2026 година, плюс 19 милиарда за тази година – това са 40 милиарда към 60 милиарда сегашна база. Тоест от 60 милиарда от началото на тази година, в края на следващата година ще имаме 100 милиарда дълг. Тази година България е задлъжняла с 51 милиона на ден, а от догодина ще задлъжнява с 60 милиона лева на ден. Това означава, че в края на следващата година всеки български гражданин, от новороденото пеленаче до този на смъртен одър, ще дължи 7800 лв. Това е най-крупното задлъжняване на държавата, откакто съществува Третата българска държава, в такива кратки срокове. Това е фалит на държавата!“, каза Костадинов.