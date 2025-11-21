Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене

След четири часа дебати депутатите приеха на първо четене закона за държавния бюджет с 131 гласа "за", 87 "против" и без "въздържал се". В пленарна зала план сметката беше защитена от министъра на финансите Теменужка Петкова. По думите ѝ бюджетът е изготвен, изцяло съобразявайки се с действащите в страната закони.

Депутатите гласуваха и съкращаване на сроковете за предложения между двете четения на закона от 14 на 4 дни. Очаква се така план-сметката да бъде приета до края на следващата седмица.

Държавният бюджет е първият в евро и ще влезе в сила от 1 януари 2026 г. Той предвижда ниво на приходите и разходите от над 50 млрд. евро, бюджетен дефицит от 3,6 млрд. и разрешен нов дълг от 10,8 млрд. евро.