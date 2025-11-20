Илияна Йотова: Времето за референдум е безвъзвратно изтекло

Вицепрезидентът предупреди, че предстои „криза след криза”

Президентът Румен Радев не трябва повторно да внася предложението за референдум за еврото, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова, предава NOVA. По думите ѝ решението на Конституционния съд ясно е посочило, че бившият председател на парламента Наталия Киселова „грубо е нарушила Конституцията със своето еднолично решение“.

Йотова подчерта, че документът на президента „е все още в деловодството на Народното събрание“ и че е „редно да бъде публикуван, за да се види, че процедурата трябва да продължи оттам, откъдето е спряна“.

Според нея управляващото мнозинство „няма да допусне дискусия по темата за еврото“, защото правителството не може да се справи с „галопиращите цени, които изпревариха доходите на хората“.

„Времето за референдум е безвъзвратно изтекло“, заяви Йотова и обвини властта, че е направила „всичко възможно тази дискусия да не се състои“ в обществото.

Тя предупреди, че предстои „криза след криза” и подчерта, че „България е с най-много работещи бедни в Европейския съюз“.