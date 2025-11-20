Сачева: 120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери

120 лева коледни добавки ще получат малко над половин милион пенсионери, реши Съветът за съвместно управление.

"Обсъдихме възможностите на бюджета на ДОО да бъдат отпуснати добавки на пенсионерите за Коледа. Съвместно взехме решение да бъдат отпуснати 120 лева на 536 000 пенсионери, които взимат пенсии под линията на бедност, която е 638 лева", съобщи депутатът от ГЕРБ Деница Сачева.

64 милиона лева ще струва на държавата отпускането на коледните добавки.

"Не сме се отказали да има системно решение, но този въпрос изисква време. Коледните добавки са нещо, което най-бедните хора в България заслужават", каза още Сачева.