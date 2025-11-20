Даниел Митов скочи на Радев: Пореден популистки спектакъл!

Министърът на вътрешните работи с пост във Фейсбук

Президентът Радев отново превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл. И то по въпрос и цел, към която България се стреми повече от десетилетие – цел, която всички институции, включително президентската, нееднократно са определяли като стратегически национален приоритет. Това написа министърът на вътрешните работи Даниел Митов в пост във Фейсбук.

„Радев години наред публично заявяваше, че „целта на еврото е българите да живеят по-добре“ и че членството в еврозоната и Шенген е приоритет за България. Днес обаче виждаме как същият този президент, в последните дни от политическата си значимост, се опитва да извлече краткосрочни дивиденти чрез всяване на внушения, съмнения и игра със страховете на най-уязвимите", посочва още Даниел Митов.

Във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. министърът на вътрешните работи призовава българските граждани да се доверяват единствено на официални институции, никога да не предоставят лични данни, банкови кодове или пароли по телефон или имейл, както и напомня, че обмяна на левове срещу евро ще се извършва само в банкови и пощенски клонове.

„Всичко останало е опит да се разклати държавата и доверието в този толкова важен момент. А от това печелят единствено неприятелски държави, които нямат интерес България и Европа да бъдат силни и обединени", заявява още Даниел Митов.

Държавният глава Румен Радев определи вчера решението на Конституционния съд (КС) за отклоненото от председателя на парламента предложение за референдум като победа на правото над произвола на политическата класа. Той призова народните представители отново да внесат за разглеждане в пленарна зала предложението му да се произведе национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г.?“