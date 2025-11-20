Парламентът прие на първо четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.

Парламентът прие на първо четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. със 129 гласа "за", 89 "против" и без въздържали се. Срокът за предложения по проектобюджета за второ четене беше съкратен на четири дни.

Проектобюджета на ДОО подкрепиха от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ" и четирима нечленуващи в парламентарна група. Против бяха от "Продължаваме промяната-Демократична България", "Възраждане", "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест", а "Величие" не участваха в гласуването.

Законопроектът за бюджета на ДОО за 2026 г. предвижда размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" да се увеличи с 2 процентни пункта. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2026 г. се определя в размер на 620,20 евро, а максималният осигурителен доход за всички осигурени лица става 2352 евро.

Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), се увеличава от 1 януари 2026 г. от 398,81 евро (780 лв.) на 460,17 евро. Предвидено е размерите на обезщетенията при неизползване на отпуските за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 1 януари 2026 г. да се повишат от 50 на 75 на сто от получаваното през време на отпуска обезщетение.

Пенсиите за трудова дейност ще бъдат осъвременени от 1 юли 2026 г. по т.нар. швейцарско правило, като по предварителни данни това ще бъде с между 7 и 8 процента. В законопроекта е предвидено повишаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 322,37 на 346,87 евро. През 2026 г. максималният месечен размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на нивото от 2025 г. - 1738,40 евро.

Запазва се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица – 9,21 евро, както и максималният дневен размер – 54,78 евро.

От опозицията определиха проектобюджета на ДОО като левичарски и проинфлационен и поискаха да отпадне увеличението на осигурителните вноски, както и на максималния осигурителен доход. От "БСП-Обединена левица" и "ДПС-Ново начало" защитиха проектобюджета и посочиха, че той гарантира и прогресивно надгражда осигурителните права на българските граждани. От "Алианс за права и свободи" и от "Възраждане" поставиха въпроса за увеличение на обезщетението за безработица в проектобюджета за догодина.

Сигурно може и по-добър бюджет, но това е възможният бюджет, коментира министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в края на дебата. Майчинството за втората година се повишава след три години замразяване, посочи той и отбеляза, че са изпълнили това обещание. Гуцанов отчете, че в проектобюджета за 2026 г. са заложили увеличение на пенсиите по т.нар. швейцарско правило, което не винаги през последните години е било спазвано. Иска ми се да има повече и за обезщетение за безработица и се надявам, че в следващия бюджет ще мога да ви кажа, че и това сме повишили, каза още социалният министър.