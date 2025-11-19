Рая Назарян: Страхът от бъдещето е най-голямата заплаха за демокрацията в Европа

Най-голямата заплаха за демокрацията е страхът от бъдещето, заяви днес председателят на Народното събрание Рая Назарян в изказването си пред участниците в срещата на представителите на европейските национални парламенти в Брюксел.

Демокрацията е поставена днес на изпитание, светът се променя драматично пред очите ни, доверието в институциите спада, добави тя. Назарян посочи, че днес е време на популизъм, токсична политическа и социална поляризация, хибридни заплахи, външна намеса. Гражданите са изправени пред невиждана тревожност и несигурност за утрешния ден, а най-голямата заплаха за демокрацията е страхът от бъдещето, посочи Назарян.

Трябва да започнем открит дебат за демокрацията в светлината на радикалните промени по света, да разширим разбирането си за демокрация. Скоростта на промените ни кара да разберем, че защитата на демокрацията днес трябва да бъде основана не само на ценности, а и на технологични способности. Следващите поколения ще пазят демокрацията не само с идеи, а и с такива способности. Необходимо е особено внимание към образованието на бъдещите поколения европейци, това е дългосрочна инвестиция и тя ще определи бъдещето на нашите общества, каза Назарян.

По нейните думи пред националните парламенти в ЕС стои стратегическата задача да се въведат нови законодателни политики за целенасочено финансиране на социални мрежи и бази данни с обществена информация, които създават среда за толерантна, информирана и идеологично необременена комуникация в цифровата среда.