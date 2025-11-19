"Победа на правото": Радев с първи коментар след решението на КС

Президентът Румен Радев определи решението на Конституционния съд, според което председателят на парламента Наталия Киселова е отклонила неправомерно предложението му за референдум за въвеждането на еврото през 2026 г., като „победа на правото“.

„Моите мотиви и предложения вече са внесени в Народното събрание и няма какво да добавям“, заяви Радев и призова депутатите да действат.

„Ако все още имат някакво останало достойнство и уважение към хората и принципите на демокрацията, нека още днес вземат моето предложение и моите мотиви, внесат ги в пленарна зала, да ги дебатират и да гласуват. Трябва да има решение.“

Президентът подчерта, че настоящият парламент вместо да приема закони, „ражда беззаконие, скандали и отвращение".