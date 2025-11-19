Парламентът отхвърли ветото на Радев за закона за армията

Със 128 гласа „за“, 50 „против“ и 16 въздържали се

Народното събрание отхвърли ветото на президента Румен Радев и прие повторно промените в Закона за отбраната и въоръжените сили със 128 гласа „за“, 50 „против“ и 16 въздържали се.

Промените предвиждат увеличаване с две години на пределната възраст за служба на военнослужещите, които не са се възползвали от правото си на пенсия. Това се отнася за всички категории военнослужещи – от войника до началника на отбраната.

На 30 октомври парламентът прие измененията на второ четене, след което президентът върна за ново обсъждане част от разпоредбите. В мотивите си Румен Радев отбелязва необходимостта от усъвършенстване на регламентацията относно пределната възраст за служба, насърчаване на развитието на академичния състав и прецизиране на реда за разпределяне и компенсиране на служебното време и отпуските. По думите на държавния глава това не трябва да се прави по начин, който ощетява военнослужещите.