КОД сезира Административния съд за поскъпването на паркирането

Партия „Консервативно Обединение на Десницата“ (КОД) внесе жалба в Административния съд – София град, с която иска съда да постанови предварително спиране на действието и последваща отмяна на решението на Столичния общински съвет от 13.11.2025 г. за увеличаване цените на паркирането и разширяване на зоните за платено паркиране.

Жалбата е заради почти двойното увеличение на цените, което според членовете на формацията, е направено без нито един конкретен финансов разчет и без доказани материално-технически разходи.

"Това представлява неаргументирана и несправедлива тежест за гражданите и бизнеса в София. Извън конкретната юридическа обосновка, ние се водим от убеждението си, че е недопустимо гражданите на София да бъдат карани да плащат цената на години общинско бездействие и отказ от прилагане на каквито и да било действия за облекчаване на недостига на паркоместа и осигуряване на качествени алтернативи за придвижване", коментират от КОД.

"Самоцелното увеличаване на цената от монополен доставчик се нарича рекет, а не реформа. Практиката да взимаш все повече от гражданите, за да финансираш неефективната администрация, не е добро управление. Това е социализъм. Ние сме и ще бъдем гласа на хората, които не приемат социализма, волунтаризма и зеленото рекетьорство да продължава да влошава живота ни", се казва в позиция на партията.