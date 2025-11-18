Собственици на заведения: Вдигането на цените за паркиране е тежък удар по бизнеса

Саботаж и тежък удар по бизнеса - така определиха вдигането на цените за паркиране в центъра на София от Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията. Съсловните организации изразиха категоричното си несъгласие с промените и призовават те да бъдат преразгледани, като същевременно ще бъдат предприети необходимите съдебни действия.

"Приетата от Столичния общински съвет реорганизация и вдигане на цените на синя и зелена зона не само удря гражданите по джоба, но и е откровен саботаж срещу бизнеса. Докато всички властимащи ни обясняват как с влизането ни в еврозоната няма да се вдигат цените, в столицата те скачат двойно. Безобразие!", пишат те в обща позиция, разпратена до медиите.

Според тях решението противоречи на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

"В закона ясно е записано, че „Въвеждането на еврото не може да води до увеличение на цените на стоките и услугите, освен когато това е обосновано от обективни икономически фактори“. И докато бизнесът се съобразява и търпи щети, СОС лековата удвои цените! И то не само на почасовото паркиране, но и на служебните абонаменти и живущите в центъра, както и на цените за премахването на скоба и при принудително преместване. Увеличава се обхватът на зоните, като на много места това се случи дори без обществено обсъждане", припомнят от там.

"В момент на изключително трудни за бизнеса времена, това е поредна тежест, която понасяме. Явно хората, които са избрани да ни управляват си мислят, че могат непрекъснато да ни изтръскват и рекетират, а ние да мълчим безропотно и само да плащаме! Не са познали! Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията изразяват категоричното си несъгласие с промените и призовават те да бъдат преразгледани, като същевременно ще бъдат предприети необходимите съдебни действия", заканиха се собствениците на заведения, кафенета и ресторанти.