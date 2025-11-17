Американската "Шеврон" може да купи чуждестранния бизнес на "Лукойл"

Американската петролна и газова компания Chevron проучва възможности за придобиване на международните активи на Лукойл, съобщи Ройтерс, позовавайки се на петима души, запознати с процеса. Санкциите срещу руската компания трябваше да влязат в сила на 21 ноември, но в петък Министерството на финансите на САЩ издаде няколко лиценза, един от които позволява на компаниите да преговарят с Лукойл за придобиването на международните ѝ активи до 13 декември.

Според източници на Ройтерс, Chevron обмисля придобиването на активи на Лукойл в области, където интересите им се припокриват, а не на цялото й международно портфолио. От американската компания са заявили пред агенцията, че спазват всички закони и разпоредби, приложими за дейността ѝ, и не коментират търговски въпроси.

След като САЩ отхвърлиха офертата на петролния търговец Gunvor за придобиване на цялото чуждестранно подразделение на Лукойл, потенциални купувачи започнаха да насочват поглед към активите му. Миналата седмица беше съобщено, че частната инвестиционна компания Carlyle проучва възможността за придобиване на някои от тях. Джеф Къри, който в продължение на много години е бил директор на проучванията на стоковите пазари в Goldman Sachs, е директор на енергийната стратегия от няколко години.

Лукойл добива около 2% от световния добив на петрол у дома и в чужбина и заяви, че търси купувачи за своите международни активи.

Руската компания има три рафинерии в Европа, дялове в нефтени находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак, Мексико, Гана, Египет и Нигерия, както и стотици бензиностанции по целия свят, включително в Съединените щати.