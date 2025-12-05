Производството на възобновяема енергия в Китай се е утроило за пет години

Капацитетът за съхранение на енергия е нараснал 30 пъти

Инсталираните вятърни и слънчеви мощности за производство на възобновяема енергия в Китай са скочили три пъти за последните пет години, съобщи днес китайската Национална енергийна администрация (NEA), предаде Синхуа.

Инсталираният капацитет за производство на възобновяема енергия в страната е нараснал от 530 милиона киловатчаса през 2020 г. до 1,68 млрд. киловатчаса до края на юли 2025 г. Това означава, че за капацитетът за възобновяема енергия в Китай е растял с по 28% на година през посочения период, по данни на китайската правителствена служба, оповестени от директора на отдела за нови енергийни източници Ли Чуенцзюн.

Китай постоянно увеличава доставките на възобновяема енергия, създавайки най-голямата и най-бързо растяща система за зелена енергия в света. Между 2021 и 2025 г. инсталираният капацитет за производство на подобна енергия се е увеличил от 40 на около 60 процента, като вятърната и фотоволтаичната енергия заемат централна роля в енергийния преход на страната, според китайската агенция.

Делът на вятърната и фотоволтаичната енергия в общото потребление на електроенергия в азиатския гигант се е увеличил от 9,7 на сто през 2020 г. до 18,6 на сто през 2024 г., което отговаря на среден годишен ръст от над 2 процентни пункта.

Китайските патенти за нови енергийни технологии съставляват над 40 процента от световните патенти в сферата.

Междувременно към средата на настоящата година капацитетът на Китай за съхранение на енергия достигна около 95 милиона киловата, което представлява почти 30-кратно увеличение в рамките на пет години. Страната има най-голям капацитет за съхра