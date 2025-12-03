Възстановяват движението в ремонтирания участък от магистрала „Тракия“ в Сливенско

Утре - 4 декември, около 10 ч., ще бъде възстановено движението в ремонтираното платното за Бургас в участъка от АМ „Тракия“ в област Сливен, съобщиха от АПИ.

Обновеното трасе е с дължина 11 км и е между 262-и и 273-и км. При реализацията на проекта е изпълнена цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновени за знаците и ограничителните системи, положена е маркировка и др.

В 300-метров участък при 262-ри ще продължат ремонтните дейности по фуга на ж. п. надлез и след пускането на трафика в отсечката. Превозните средства ще преминават в платното за София, в което ще има по една лента за движение в посока. Прогнозният срок за завършване на дейностите по съоръжението е края на 2025 г.

С пускането на движението по участъка в област Сливен завършват планираните превантивни ремонти на АМ „Тракия“ през 2025 г. Припомняме, че през пролетта и есента бяха ремонтирани отсечки от АМ „Тракия“ в областите Софийска, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен, по които трябваше да се предприемат превантивни дейности за осигуряване безопасността на движение по най-натовареното направление от републиканската пътна мрежа. В платното в посока Бургас са ремонтирани над 80 км в петте области, а в платното за София са ремонтирани участъци с дължина 29 км в областите Пазарджик и Пловдив.