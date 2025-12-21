НАП с подкаст за приемането на еврото

Обясняват за данъчните декларации и периода на двойно обращение

Националната агенция за приходите публикува поредица от подкаст епизоди, посветени на въвеждането на еврото у нас. Три от тях вече са достъпни в социалните мрежи, поддържани от приходната агенция, включително YouTube, TikTok и Instagram.

Видео съдържанието представя по достъпен начин различни аспекти от промяната на валутата. Например в един от епизодите експерти на приходната агенция предоставят важна и полезна за бизнеса информация относно отчитането на продажби и сторно операции, както и фактури и известия към фактури, приключване на касови апарати на 31.12.2025 г. и работа в евро.

Друга тема, която е засегната в подкаст епизод, е свързана с данъчните и осигурителните декларации след 01.01.2026 г. - ТУК

В третия от публикуваните подкаст епизоди се дават подробности и за двойното обращение на лева и евро.

През следващите седмици предстои публикуването на епизоди с информация и за това в каква валута ще се плащат актовете по контролни производства след въвеждане на еврото и как ще става счетоводното отчитане след 1 януари 2026 г. Подкаст епизод ще бъде посветен и на темата за електронен трудов запис, в каква валута ще се вписват заплатите ни, трябва ли работодателите да подават допълнителна информация в НАП след 1 януари 2026 г.; Декларирането на доходи от платформи за краткосрочно отдаване под наем в условията на новата валута, както и подаване на декларации за стар период, плащане на данъци след 01.01.2026 г., регистрация по ЗДДС също намира място във видео съдържанието.

Плащането на просрочени задължения след 01.01.2026 г. и възстановяване на недължимо платени или събрани суми за публични вземания, е друга от темите в YouTube канала на Агенцията.