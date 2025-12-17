Предлагат въвеждане на мултифондове при втората пенсия

До 90% от средствата ще може да бъдат инвестирани в акции на борсата

Без рискове три години преди пенсия

Рискуват повече парите за пенсия на хората под 50 г.

По-рисково ще бъдат инвестираните парите за втора пенсия на хората под 50 години. Това предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване, които са пуснати от правителството в оставка за обществено обсъждане.

Всяко дружество, управляващо универсален пенсионен фонд (УПФ), ще създаде в него подфондове с различен инвестиционен профил - динамичен, балансиран и консервативен, предвиждат промените.

Основен критерий за определяне на инвестиционните профили на подфондовете се предлага да бъде допустимият размер на инвестициите му във финансови инструменти с променлив доход, каквито са акциите, търгувани на фондовите борси.

В динамичния подфонд относителният дял на инвестициите във финансови инструменти с променлив доход ще бъде до 90 на сто, в балансирания - до 55 на сто, а в консервативния - до 25 на сто от активите. Идеята е парите на осигурените да може да бъдат управлявани по-рисково с цел постигане на по-висока доходност, но при срив на цените на акциите на борсите може да бъдат реализирани и по-големи загуби.

Идеята на мултифондовете е в началото на трудовата кариера на хората парите им за втора пенсия да може да бъдат управлявани по-рисково, защото дори при срив на борсата има достатъчно време загубите да бъдат покрити от последващо поскъпване на акциите. След това парите да бъдат управлявани балансирано, а няколко години преди получаването на пенсия средствата да бъдат управлявани консервативно, без да бъдат поемани големи рискове.

Предвидено е всеки от осигурените в универсален пенсионен фонд служебно да бъде прехвърлен в определен подфонд според възрастта му. Промените предвиждат доста дълъг период, в който парите на хората да бъдат управлявани рисково чрез динамичен подфонд. В динамичен подфонд ще бъдат прехвърлени парите за втора пенсия на хората на възраст до 50 години. В балансиран подфонд ще бъдат прехвърлени средствата на хората, навършили 50 години, на които им остават повече от три години до навършване на възрастта за получаване на пенсия.

А парите на тези, на които остават по-малко от три години до пенсиониране, ще отидат в консервативен подфонд. Ако човек не е съгласен с това разпределение, ще може да заяви в какъв подхонд иска да бъдат средствата му. Например човек на 40 години може да поиска парите му за втора пенсия да отидат в консервативен фонд или пък човек на 55 години може да поиска средствата му да бъдат управлявани по-рисково в динамичен фонд. Но хората, на които им остават по-малко от три години до пенсия, няма да могат да прехвърлят средствата си за втора пенсия в по-рисков подфонд, за да бъдат предпазени от риска акциите да поевтинеят непосредствено преди придобиване право на пенсия.