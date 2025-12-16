Предлагат публично-частно партньорство в “Топлофикация София” (Обзор)

Анализът ще отнеме 8-9 месеца

Дружеството има нужда от инвестиция от над 1 милиард евро

Публично-частно партньорство за решаване на финансовите проблеми на “Топлофикация София” предлага кметът на София Васил Терзиев. Предстои Световната банка и Международната финансова корпорация, да направят пълен анализ на реалното състояние на дружеството, съобщиха на брифинг кметът Васил Терзиев и председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров.

Те са внесли доклад за възлагане анализ на Световната банка и Международната финансова корпорация, който Столичният общински съвет (СОС) ще разгледа през януари. Ако докладът бъде приет, изготвянето на анализа ще отнеме между осем и девет месеца.

Според Терзиев анализът трябва да обхване техническото и финансовото състояние на дружеството, регулаторната рамка, както и възможностите за работа с държавата по отношение на натрупания дълг.

По думите на кмета “Топлофикация София” има сериозни проблеми както с качеството на услугата, така и с натрупаните дългове, а бездействието само задълбочава тези проблеми. Терзиев каза, че дружеството се нуждае от инвестиции за над един милиард евро за рехабилитация на мрежата, изграждане на когенерационни мощности и други ключови проекти и в същото време има натрупан дълг в размер на над един милиард евро, който трябва да бъде преструктуриран.

Кметът на София смята, че форма на публично-частно партньорство или концесия са възможни решения на финансовите проблеми на дружеството в дългосрочен план. Това обаче е решение, което не се взима от него, а от Столичния общински съвет.

Терзиев отрече твърденията, че внесеният доклад е свързан със “скрита приватизация” или с намерения за продажба на дружеството. Той подчерта, че “Топлофикация София” трябва да остане общинско дружество, чийто принципал е Столичният общински съвет, а промяна на собствеността, особено в частни ръце, е политически неприемлива.

Председателят на СОС Цветомир Петров заяви, че прехвърлянето на активите на “Топлофикация София” към държавата не е добро решение. По думите му на общинско ниво има по-голяма институционална стабилност и възможност подобна процедура да бъде доведена докрай, докато на държавно ниво честите политически промени създават несигурност. Според Петров при добър модел дружеството има потенциал не само да бъде стабилизирано, но и в дългосрочен план да допринася за общинските финанси.