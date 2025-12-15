ЕС отлага забраната на коли на бензин и дизел

Под натиск на европейски автомобилни производители

Очаква се утре Европейската комисия да отложи забраната на ЕС за продажба на нови автомобили на бензин и дизел от 2035 г., предава агенция Reuters. Отлагането ще се осъществи, ако Европейската комисия се поддаде на силния натиск от Германия, Италия и европейските автомобилни производители, които се борят с китайските и американските си конкуренти.

Забраната може да бъде забавена с пет години или за неопределено време, съобщиха официални и индустриални източници. Такава ревизия на закона от 2023 г., който изисква всички нови автомобили и микробуси, продавани в 27-членния блок от 2035 г., да бъдат без емисии на CO2, би била най-значителното отстъпление на Европейския съюз от зелените му политики през последните пет години, отбелязва агенция Reuters. Законът е предназначен да ускори прехода от двигатели с вътрешно горене към батерии или горивни клетки и да глоби автомобилните производители, които не са изпълнили целите.

“Европейската комисия ще представи ясно предложение за премахване на забраната за двигатели с вътрешно горене”, заяви в петък Манфред Вебер, ръководител на най-голямата група в Европейския парламент, Европейската народна партия.

“Това беше сериозна грешка в индустриалната политика”, посочи той.