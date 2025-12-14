Откриват утре един от първите щандове "Магазин за хората"

Едни от първите щандове от националната инициатива "Магазин за хората" ще бъдат официално открити в град Куклен утре (15 декември) от изпълнителния директор на "Магазин за хората" ЕАД Николай Петров, съобщиха от дружеството. Събитието ще се проведе от 11:00 часа в Супермаркет КООП на адрес ул. "Славянска" 18 в града. Проектът има за цел да осигури достъп до добри български храни на постоянно ниски цени и да подкрепи родните производители.

Пилотният проект ще стартира в 70 стационарни и един мобилен обект на търговска верига КООП в Пловдивска област. Асортиментът включва над 45 артикула от базовата потребителска кошница и най-търсените продукти от български производители, сред които олио, боб, ориз, брашно, кисело мляко, сирене, кашкавал, хляб, масло, консерви, колбаси, лютеница и други стоки от първа необходимост.

През седмицата от компанията съобщиха, че вече са подписани първите договори за доставка на продукция с над 10 малки, средни и големи производители и преработватели.