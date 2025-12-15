Вижте проекта за удължителен бюджет, който правителството прати в НС

Министерският съвет предлага на Народното събрание да одобри проект на Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. - т.нар. удължителен бюджет, който ще действа до приемането на държавния бюджет за 2026 г., както и бюджетите на държавното обществено осигуряване и здравната каса.

При липсата на приет до началото на бюджетната година държавен бюджет нормата на чл. 87 от Закона за публичните финанси урежда основните въпроси, свързани със събирането на приходите, извършването на разходите, предоставянето на трансфери и поемането на държавен дълг, отчитайки влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства, и при спазване на фискалните правила и одобрените от Министерския съвет със средносрочната бюджетна прогноза фискални цели.

С предложения законопроект се предлага правна рамка, която, от една страна, да осигури безпроблемното функциониране на държавата и общините, а, от друга страна, да гарантира правата и законните интереси на гражданите, предоставяйки им правна сигурност във връзка с изплащането на възнаграждения, пенсии, социални помощи и други социални плащания, ползване на данъчни преференции и облекчения, както и извършването на други плащания, посочват от Министерски съвет.

В срока на действие на удължителния бюджет размерите на основните месечни заплати към 31 декември 2025 г. в бюджетните организации не могат да бъдат намалявани или увеличавани, с изключение на заетите на минимална работна заплата.

Министерски съвет ще може да финансира капиталови разходи и, при необходимост, други разходи или трансфери с наличностите от предходната година.

До приемането на бюджетите на общественото осигуряване и НЗОК за 2026 г. приходите се събират и разходите се извършват съгласно действащите към 31 декември 2025 г. размери, база, механизми, процедури, критерии, определени в сега действащия закон за бюджета, като се прилагат и правилата на чл. 11, ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Предложенията от Министерски съвет Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. вече е публикуван на сайта на парламента ТУК или може да се изтегли като файл от ТУК