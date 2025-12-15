Напредък в проучвателните дейности в блока "Хан Аспарух" обяви OMV Petrom

Oператорът на офшорния блок „Хан Аспарух“ от "ОЕмВи Петром" (OMV Petrom) обяви напредък в проучвателните дейности за залежи на природен газ.

Сондажният кораб "Globetrotter I" на Noble Corporation пристигна в България, съобщават от компанията. Първият сондажен участък, "Винех-1", е разположен на около 200 км източно от Варна, на дълбочина около 2000 метра. В ход са финални приготовления за започване на сондажите до края на годината.

„Развълнувани сме да започнем проучвателни сондажи в България – важен етап, който засилва нашето присъствие в Черно море. Наличието на две платформи, работещи едновременно, едната в офшорните райони на България, а другата в офшорните райони на Румъния, е забележително постижение за нашия екип“, заяви главният изпълнителен директор Кристина Верчере.

„Вярваме в потенциала на Черно море за региона и заедно с нашите партньори от NewMed Energy се ангажирахме да инвестираме в неговото проучване. Сондажната кампания включва два кладенеца и се очаква да струва около 170 милиона евро. Модерните технологии и най-високите стандарти за безопасност са от съществено значение за нашите операции“, каза Кристиан Хубати от Изпълнителния съвет на OMV Petrom, отговарящ за проучването и производството, се казва в прессъобщение до медиите.

Йоси Абу, главен изпълнителен директор на NewMed Energy, отбелязва, че блокът „Хан Аспарух“ има значителен потенциал и открива нови възможности за България.

Американската Halliburton ще предоставя интегрирани сондажни услуги, а SLB ще се занимава с тестването на сондажите. Очаква се сондажната кампания да продължи приблизително пет месеца.

Хан Аспарух е проучвателен блок, разположен в Западното Черно море в България, южно от блок "Нептун" в Румъния, с площ от 13 712 км² с дълбочина на водата малко под 2000 м. Проучвателните дейности започнаха през 2012 г. и включваха геоложки и геофизични проучвания и пробиване на три проучвателни сондажа. През май 2020 г. беше финализирана обширна 3D сеизмична кампания за идентифициране на потенциални цели за сондиране.