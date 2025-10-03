"Топлофикация София" трябва да бъде дадена на концесия, заяви кметът Терзиев

Трябва да има мъдрост и да започне процес за даване на "Топлофикация София" на концесия, за да има нормален оператор с опит, който може да привлече чужди инвестиции.

Това заяви кмета на София Васил Терзиев на заседанието на Столичния общински съвет, на което беше поканен за изслушване директорът на "Топлофикация – София" Петър Петров.

"Да се преосмислят и дефицитите в регулаторната рамка, защото тя също влияе на резултатите на дружеството. Смятам, че е най- правилно да има концесия", подчерта Терзиев.

По думите му, има интерес от големи оператори и от големи финансови институции (за концесия на столичната топлофкация - бел.ред.), предстои да видим дали ще има политически консенсус. "Проблемът не е само софийски. Какви са алтернативите, ако не се даде на концесия? Да продължава да трупа дългове! Нали тези дългове някой ги плаща!", каза Терзиев.

Заседанието беше закрито за медии и граждани. Поводът за него стана получено писмо в Общинския съвет за предложение от "Булгаргаз" за удължаване на договора за доставка на природен газ за столичната топлофикация.

Стана ясно, че над 2 млрд. лева са задълженията на дружеството, натрупани през годините.

По повод ремонта в столичния квартал „Дружба” 2 изпълнителният директор на "Топлофикация – София" Петър Петров каза, че той може да завърши предсрочно или преди нова година.

От вчера всички в „Дружба” 2 и „Цариградски комплекс” са без топла вода за няколко дни, след което ще се работи поетапно на участъци, за да бъде възможно най-кратко спирането на топлата вода и парното.

„Не сме самоубийци, които решаваме, че в началото на зимния сезон искаме да стартираме този ремонт. Това е направено поради причината, че той не търпи отлагане. Това е важен проект за дружествоно. Ще облекчи не само този район, а ще даде качествена услуга на всички останали квартали в района. Всичко това ще реши проблема за 30 години напред”, заяви Петров.