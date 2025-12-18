Близо четвърт от енергията, произведена в България през 2024 г. е от ВЕИ

Делът на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия в България е достигнал 23,2% през 2024 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани днес.

Средно за ЕС през 2024 г., 25,2% от брутното крайно потребление на енергия е от възобновяеми източници , което е с 0,7 процентни пункта повече в сравнение с 2023 г. Този дял е със 17,3 процентни пункта по-малко от постигането на целта за 2030 г. (42,5%), което би изисквало средногодишно увеличение от 2,9 процентни пункта от 2025 г. до 2030 г.

Сред страните от ЕС, Швеция е регистрирала най-висок дял от брутното си крайно потребление на енергия, идващ от възобновяеми източници (62,8%). Швеция разчита предимно на твърда биомаса, водноелектрическа и вятърна енергия. Финландия е следвана с 52,1%, разчитайки на твърда биомаса, вятърна и водноелектрическа енергия, докато Дания е на трето място с 46,8%, като по-голямата част от възобновяемата ѝ енергия се добива от твърда биомаса, вятър и биогаз.

Най-ниските дялове на възобновяемите енергийни източници са регистрирани в Белгия (14,3%), Люксембург (14,7%) и Ирландия (16,1%).