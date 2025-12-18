Подозрително вдигат цени

Увеличиха цените на кафето с близо 30 на сто, а на краставиците с 23%

Пилешкото месо е поскъпнало с 9,1% за пет месеца, а хлябът с 4,2%

Доматите поевтиняха

Подозрително вдигат цените на определени хранителни стоки през последните месеци, показват данни на КНСБ. Цените на пилешкото месо са нараснали с 9,1% за последните пет месеца, обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. Хлябът е поскъпнал с 4,2%, а кренвиршите с 3,7 на сто.

Има няколко основни продукта, чиито цени устойчиво нарастват през последните месеци, коментира Пламен Димитров. Той припомни, че според данни на Евростат цените на млякото, сиренето и яйцата в България, макар през последните месеци да не са нараснали много, са с 26% по-високи от средните за страните от ЕС.

За нас е притеснително нарастването на цената на хляба, заяви зам.-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение на КНСБ Виолета Иванова. През юни средната цена на хляба е била 2,63 лв. за кг, а през ноември е 2,74 лв. Това е увеличение с 11 ст. за пет месеца, или с 4,2% и то при положение, че цените на пшеницата са по-ниски спрямо миналата година. Синдикалистите наблюдават движението на цените на общо 21 стоки от малка потребителска кошница - 20 храни и бензина. Целта е преди въвеждане на еврото да се проследи има ли необосновано повишение на цените на стоките. Синдикалистите проверяват цените в 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини.

Цените на пилешкото месо са нараснали от средно 8,02 лв. за кг през юни на 8,75 лв. през ноември, показват данните на КНСБ. Това е висок ръст от 9,1% при положение, че производството на пилешко месо за периода нараства, коментира Виолета Иванова. Кренвиршите също са поскъпнали чувствително за последните пет месеца, а те са основен продукт в потребителската кошница на хората. При положение, че цените на месото на едро се задържат през последните месеци, поскъпването на кренвиршите е необосновано, коментира Виолета Иванова.

Най-много през последните пет месеца са поскъпнали краставиците - с 23,3 на сто. През юни средната им цена е била 3,48 лв. за кг, а през ноември е 4,29 лв. Това поскъпване на краставиците по принцип може да бъде обяснено със сезонни фактори. Но любопитното е, че за разлика от краставиците, доматите през последните пет месеца са поевтинели с 10,9%. Явно ситуацията на пазара на краставици и домати значително се различава. Ябълките, които също са сезонен хранителен продукт, за пет месеца са поскъпнали с 5,3% и средната им цена е нараснала от 3,99 лв. за кг през юни на 4,20 лв. през ноември.

В държавите, които преди нас влязоха в еврозоната, цените на някои бързооборотни стоки нараснаха значително, каза Пламен Димитров. За да проверят дали това се случва и в България сред наблюдаваните от КНСБ стоки са кафето в пластмасова чашка, минералната вода и баничката. За пет месеца кафето е поскъпнало с близо 30%, каза Пламен Димитров. През юни средната цена на кафе в пластмасова чашка е била 0,99 лв., а през ноември е 1,28 лв. Опасенията ни се потвърждават, заяви президентът на КНСБ. Той обясни, че кафето поскъпна на международните пазари, но цените му на борсите се успокоиха преди няколко месеца, докато в страната ни продължават да нарастват. Минералната вода е поскъпнала с близо 5% за последните пет месеца.

Само в рамките на един месец пилешкото месо е поскъпнало с 2,3%, нямаме обяснение защо, заяви Виолета Иванова. Според нея хлябът през ноември спрямо предходния месец също е поскъпнал по необясними причини, както и кренвиршите, чиито цени са нараснали с 2,5%.

Пламен Димитров, президент на КНСБ:

Очакваме налагане на санкции от КЗК

Гневът ще се излее на улиците

Пламен Димитров, президент на КНСБ

Комисията за защита на конкуренцията обяви, че при млечните продукти има надценки над 90%, очакваме действия от тяхна страна, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. Ако няма задоволителни обяснения за тези надценки, би трябвало да има санкции и очакваме най-тежките санкции от 10% от оборота на търговската верига, за да има въздействие на пазара и да е силно дисциплиниращо, допълни той. Според Пламен Димитров няма обяснения за надценки от 90%. Той припомни, че доставчици на търговски вериги обясниха, че с извиване на ръцете им свалят цените на доставяните в магазините храни. Но крайните цени на храните нарастват.

Според Пламен Димитров само с налагане на санкции няма да се допусне безконтролно вдигане на цените. Това е важно, за да защитим хората, заяви президентът на КНСБ.

По отношение на приемането на удължителен бюджет вместо редовен президентът на КНСБ коментира, че е опасно да се търси противопоставяне между хората на жълтите павета и 470 хил. човека на бюджетна издръжка. Сред тях са учители, лекари, млади лекари, горски, хора в музеите, читалищата и в градския транспорт. Според Пламен Димитров парламентът би трябвало да приеме редовен бюджет, за да бъдат увеличени заплатите им.

Протестът постигна целта си и правителството падна, но това не трябва да се смесва с бюджета, заяви Пламен Димитров. Не може само да обясняваме, че бюджетът бил крадлив, нали ще се изпълнява от служебно правителство, назначено от президента Румен Радев, допълни той. Пламен Димитров предупреди, че гневът на половин милион българи от неприемането на редовен бюджет може да се излее на улиците.

Големите вдигат цените на краставиците

Надценките при храните стигат до близо 80 на сто

Разликата е най-голяма при картофите

При картофите и ябълките надценките на търговците са най-големи.

Надценките между цените на едро и дребно на основните храни започват от 16% и стигат до близо 80%, показват данни на КНСБ. Най-голяма разлика между цените на едро и на дребно има при картофите. На едро средната им цена е 0,95 лв. за кг, а на дребно е 1,70 лв. Това представлява надценка от 78,9 на сто. Подобно е положението и при ябълките. От 2,35 лв. за кг на едро средната им цена на дребно е 4,20 лв., което представлява надценка от 78,7%.

При сиренето надценката е 64 на сто. На едро продават насипното краве сирене от хладилна витрина средно по 12 лв. за кг, а цената му на дребно е 19,38 лв. При боба надценките на търговците на дребно са средно 58,9 на сто, ориза го продават с надценка от 55,5%, а при прясното мляко надценката е средно над 54 на сто. Оказва се, че при млякото и сиренето, които в България са на едни от най-високите цени в ЕС, надценките са едни от най-големите.

Любопитна е ситуацията и при краставиците, които са поскъпнали най-много през последните пет месеца. През ноември краставиците в големите търговски вериги са поскъпнали с 16,5% спрямо октомври. В същото време в малките търговски вериги повишението на цените на краставиците е значително по-малко - с 9,4 на сто. При положение, че големите търговски вериги имат повече възможности да договарят цените с доставчици, при тях поскъпването на краставиците е по-голямо. Сиренето в големите търговски вериги през ноември е поскъпнало с 3%, а в същото време в малките магазини са свалили цените му средно с 3,7 на сто.

При сиренето има най-голяма разлика в цените

В малките магазини е по-евтино

Яйцата са на сметка от малки търговци

Най-голяма разлика между цените в големите вериги и малките магазини има при сиренето.

Повечето наблюдавани от КНСБ храни са по-евтини в малките магазини. От синдикалната организация следят цените на 17 основни храни, продавани в малки и в големи търговски обекти. От тях 14 са по-евтини в малките магазини, а само 3 са по-евтини в големите търговски вериги, като при тях цените в големите магазини са по-ниски с между 1 и 4 стотинки.

Най-голяма разлика между цените в големите търговски вериги и малките магазин има при насипното кравето сирене от хладилна витрина. В големите вериги средната му цена е 21,53 лв. за кг, а в малките магазини го продават средно по 17,82 лв. за кг. Оказва се, че в малките магазини сиренето е с над 3,70 лв. за кг по-евтино, тоест цената му е по-ниска с над 17 на сто.

Купуването на яйца от малки магазини също излиза по-изгодно. В големите вериги цената на 10 яйца размер М е средно 5,93 лв., докато в малките магазини ги продават средно по 5,56 лв. Оказва се, че в малките търговски обекти цените на яйцата са с 6,28% по-ниски.

В големите търговски вериги средната цена на боба е 7 лв. за кг, а в малките магазини го продават следно по 6,44 лв. Оказва се, че в малките търговски обекти бобът е с над 8% по-евтин. Много любопитни са и промените на цените на боба през ноември спрямо октомври. В големите търговски вериги бобът е поскъпнал с 5,7%, а в същото време в малките магазини бобът е поевтинял с 5,6%. И то при положение, че големите търговски вериги имат възможност да договарят по-добри цени от доставчиците.