Изтеглиха от пазара бебешка каша с арсен

В рамките на официален контрол, извършен по Националната програма за контрол на замърсители в храни, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи съдържание на неорганичен арсен над допустимите норми в три партиди от Био зърнена каша „Ориз 4+“ под марката „Слънчо“, съобщиха от Агенцията.

След получаване на резултатите, производителят незабавно предприе действия по спиране на реализацията на засегнатите партиди чрез дистрибуторската си мрежа. Към настоящия момент продуктът не се предлага на пазара. Под контрола на Агенцията всяка нова партида ще бъде пускана за реализация само след задължително лабораторно изпитване.

Засегнати партиди (партидни номера) са L074-08.01.27, L122-06.04.27 и L139-10.05.27.

Като част от процедурата БАБХ изиска становище от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), заключението на което е, че при установените нива на неорганичен арсен съществува здравна загриженост и не може да се изключи здравен риск при консумация на продукта.

БАБХ препоръчва на потребителите, които установят, че разполагат с продукти от засегнатите партиди, да не ги използват, а да ги върнат в търговския обект, от който са закупени.