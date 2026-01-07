Собственикът на „Кайрос“ плати за изтеглянето на танкера

Корабособственикът на танкера „Кайрос“ преведе в пълен размер средствата за операцията по изтеглянето на плавателния съд. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Предявеният иск възлиза на 270 371 евро и цялата сума днес е била платена от корабния агент на корабособственика в България - фирма „Парнави“ ЕООД.

Сумата е постъпила по сметката на ИА "Морска администрация“, която координираше цялата операции и поиска възстановяване на всички разходи. Предстои парите да бъдат възстановени в държавния бюджет.

Очаква се собственикът на плавателния съд да предприеме необходимите действия по подготовка и извеждане на танкера от българските териториални води.