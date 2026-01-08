Важна информация за новите размери на социалните помощи

Социалните помощи за декември 2025 г. ще бъдат изплатени в евро след 15 януари тази година. Новите размери на помощите ще се прилагат за януари и ще бъдат изплащани през февруари. Това съобщиха от Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Помощта за ученици, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас за учебната 2025/2026 година е 300 лв., или 153,39 евро, като вторият транш от нея в размер на 76,70 евро ще бъде изплатен през март.

За отпускане на еднократната помощ за бременност съгласно Закона за семейни помощи за деца и на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година, средномесечният доход за предходните 12 месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението-декларацията, е до 439,71 евро.

Доходният критерий за месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20 г., за предходните 12 месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението-декларация, трябва да е до 388,58 евро за отпускане на пълния размер на помощта и от 388,59 евро до 439,71 евро за отпускане на 80% от пълния размер на помощта.

Във връзка с въвеждане на еврото изплащането на семейни помощи ще бъде само в пари през периода от 1 януари до 30 юни 2026 г. Хората, на които са отпуснати семейни помощи в натура, трябва да подадат заявление в свободен текст, в което да декларират желания начин на изплащане на помощта – по касов или безкасов път, разясняват от АСП.

Месечната финансова подкрепа за хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст за 2026 г. е в размер на 27,34 евро при степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто. От 71 до 90 на сто сумата е 58,59 евро, над 90 на сто – 97,66 евро и над 90 на сто с определена чужда помощ – от 117,19 евро до 222,66 евро, в зависимост от вида на получаваната пенсия.