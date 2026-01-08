Важно за столицата: Ето как ще се почиства боклукът в проблемите райони

Още по темата: Гласуват 9 млн. лева за техника за боклук на общинска фирма 08.10.2025 20:05

Столична община е в пълна оперативна готовност да гарантира сметопочистването в София, въпреки временните затруднения в отделни райони.

Това стана ясно по време на брифинг тази сутрин, 8 януари, от заместник-кмета по екология Надежда Бобчева, директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) Николай Савов и директора на Столичния инспекторат Николай Неделков.

В най-критичния район, "Слатина" от днес работят 9 големи сметосъбиращи камиона, като се очаква в следващите дни броят им да нарасне до 11, с цел наваксване на натрупаните количества отпадъци и стабилизиране на редовния график. Паралелно по-тесните улици в кварталите се обслужват с два по-малки камиона.



Осигурена е непрекъсваемост на услугата в 6 от 7-те зони с изтекли договори. С решенията, взети през последните дни, 6 от 7-те зони, чиито договори изтекоха през последните месеци, вече са с гарантирана услуга, въпреки съдебните процедури и силния институционален натиск, заявиха от местния парламент.

Ситуацията по зони:

Зона 1 (“Средец”, “Лозенец”, “Студентски”) - Услугата е осигурена чрез удължаване на договорите в края на декември – без прекъсване и без повишаване на такса смет.

Зона 2 (“Панчарево”, “Искър”, “Кремиковци”) - Договорът е удължен с анекс при запазване на цената от 209 лв./тон.

Зона 4 (“Илинден”, “Надежда”, “Сердика”) - Почистването се извършва чрез временно възлагане на изпълнителите от съседни зони (Зона 5 и Зона 7) до приключване на съдебните процедури. Цените остават без промяна спрямо вече подписаните анекси.

Зона 5 (“Връбница”, “Нови Искър”, “Банкя”) - Осигурена е непрекъснатост с анексиране на договора и запазване на единичната цена от 175 лв./ тон.

Зона 6 (“Люлин”, “Красна поляна”, “Красно село”) - От 1 януари 2026 г. действа дългосрочен договор с общинското дружество „Софекострой“ за пълния обем дейности по чистотата.

Зона 7 (“Възраждане”, “Оборище”, “Триадица”) - Услугата е осигурена без прекъсване чрез удължаване на договора и индексация на досегашните цени от 19%, с което единичната цена е в размер на 209 лв./тон.

В рамките на договорите за всички тези зони са уредени и останалите дейности по чистотата, включително зимната поддръжка.

Зона 3 (“Подуяне”, “Слатина”, “Изгрев”) остава единствената зона в кризисен режим, обслужвана с общински капацитет:

В “Слатина” и “Подуяне” – чрез Столичното предприятие за третиране на отпадъци;



В “Изгрев” – със собствен капацитет на районната администрация и финансова подкрепа от Столичната община.

"Паралелно с временните решения, Столична община продължава да отстоява решенията си пред Върховния административен съд. Работи се за развиване и разширяване на общинския капацитет, за да се балансира зависимостта и да се осигури конкуренция на външните изпълнители. Друг основен приоритет е разминаването на сроковете на бъдещите договори, за да не се допуска подобна криза, породена от едновременното им изтичане, както и залагането на по-високи изисквания за качество, отчетност и контрол в новите контракти", коментираха от СО.