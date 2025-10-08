Гласуват 9 млн. лева за техника за боклук на общинска фирма

Затворници с леки присъди ще помагат в “Красно село”, обяви правосъдният министър Георги Георгиев

“Софекострой” иска 3 млн. лв. за “Красна поляна”

Кметът на София Васил Терзиев призова държавата да помага

Да бъдат отпуснати 9 млн. лева на общинската фирма “Софекострой” за купуването на техника за чистене на боклук, предлага кметът Васил Терзиев.

Парите да бъдат взети от общинския бюджет под формата на заем, предлага още Терзиев. Очаква се това предложение да бъде гласувано от Столичния общински съвет (СОС) на заседанието на 9 октомври.

На същото заседание трябва да се разгледа и предложение за заем от общината към “Софекострой” за 3 млн. лева, внесено от “Спаси София”. Във вторник стана ясно, че то е по искане на дружеството за осигуряване на средства за техника за извършване на текущите задължения за почистването на “Красна поляна”. В момента общинската фирма има 8 камиона, които са твърде малко и се чупят често.

Столична община беше предложила “Софекострой” да поеме “Люлин” и “Красно село” след изтичането на договора с “Зауба” на 5 октомври. От “Софекострой” отказаха заради липса на техника. От общината имат намерение да възложат на фирмата пряко поддържането на тази част от София, ако общинският съвет разреши отпускането на средства за нова техника.

В момента “Люлин” и “Красно село” се чистят от предприятието, което оперира завода за боклук. Помагат и камиони, изпратени от няколко общини.

На четвъртия ден от кризата с боклука в София кметът Васил Терзиев призова държавните институции да се включат в битката със “системните проблеми” с боклука.

“Нуждаем се от държава, която работи. От институции, които действат своевременно, предвидимо и смело”, заяви Васил Терзиев при откриването на форум, свързан с престъпленията с отпадъци. Той се организира съвместно с Центъра за изследване на демокрацията.

Правосъдният министър Георги Георгиев, който също присъстваше на форума обяви, че лишени от свобода с леки присъди ще помагат при чистенето на “Красно село”. Помощта щяла да е там, а не и в “Люлин”, защото била поискана от кмета на “Красно село” Цвета Николаева. “Ние веднага ще осигурим жива сила - лишени от свобода, които са с леки присъди и живеят в общежития от открит тип, които и без това работят през деня в различни фирми, ще се включат в почистването”, обясни министърът.

Той уточни, че затворниците ще работят под надзора на служители от Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”. По думите му такава практика е прилагана и преди, включително при почистване на речни корита в София.