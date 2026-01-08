СДВР с призив към софиянци: Не използвайте колите си, ако не е по спешност

Заради усложнената зимна обстановка в София, "Пътна полиция" - СДВР отправя апел към шофьорите да не пътуват с автомобилите си в днешния ден, освен ако това не се налага по спешност, съобщиха от СДВР.

Голяма част от столичните пътни артерии все още не са обработени, което създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Допълнителни екипи на Пътна полиция и придадени сили от други подразделения на СДВР са на терен с цел нормализиране на трафика и оказване на помощ на закъсали водачи на МПС.



