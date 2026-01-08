"Само при крайна наложителност": МВнР предупреди българите в Полша и тръгналите натам

Ситуационният център на МВнР алармира българите в Полша за издадени предупреждения от първа степен за неблагоприятни зимни природни явления в определени региони от страната. Местните власти и българското външно ведомство съветват хората в страната и тръгналите натам по възможност да не се предприемат придвижвания с МПС във въпросните области, освен при крайна наложителност и задължително с екипировка за зимни условия.

Съобщението на Ситуационният център на МВнР

МВнР уведомява, че Полският институт по метеорология и управление на водите (IMWM) е издал предупреждения от първа степен за неблагоприятни зимни природни явления във Варминско-Мазурското, Мазовското, Подляското и Лодзкото войводства и за части на Долносилезкото и Ополското войводство. Удължени са и предупрежденията от първа степен поради обилни снеговалежи за Люблинското, Подкарпатското и Малополското войводство. Издадени са предупреждения от втора степен за обилни снеговалежи за части от Подкарпатското и Малополското войводство.

МВнР препоръчва на Българските граждани, пребиваващи или планиращи пътуване до Република Полша през следващите дни, да се информират предварително за актуалната метеорологична обстановка, като по възможност да не се предприемат придвижвания с МПС в посочените по-горе области, освен при крайна наложителност и задължително с екипировка за зимни условия.

При необходимост от съдействие, българските граждани в Република Полша могат да се обръщат към дипломатическото ни представителство в гр. Варшава на следните телефонни номера: +48 22 629 40 71, +48 22 629 40 72, както и на телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +48 668 668 813. Сигнали може да се подават и на имейл адреси: [email protected] и [email protected].

Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани и на денонощните телефонни линии на дирекция „Ситуационен център“ на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg

Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката „Пътувам за…” на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo/poland и/или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg). Това ще спомогне изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите и консулските представителства, при възникнала спешна необходимост.