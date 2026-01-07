Лютата зима отмени 40 полета в Брюксел, МВнР предупреди за пътуване в Белгия

Още по темата: Студ сковава страната до дни 07.01.2026 13:38

За влошена метеорологична обстановка и кодове за опасно време в Белгия алармира Ситуационният център на Министерството на външните работи. Много полети са отменени, има и такива, които закъсняват. Заради обилния снеговалеж от външното ни ведомство съветват българите в страна и тръгналите натам, да предвиждат повече време за придвижване, тъй като трафикът и разписанието на обществения транспорт също могат да бъде засегнати от снеговалежа.

Поради снеговалежите в Белгия, в сряда на летище Брюксел бяха отменени 40 полета: 20 пристигащи и 20 заминаващи. Летището очаква и закъснения и по-късно вечерта. Поради размразяването на самолети и размразяването и почистването от сняг на писти и рулационни пътеки по време на снеговалежа, летището очаква закъснения на полети през целия ден, според уебсайта му, цитирано от The Brussels Times.

Съобщението на МВнР

МВнР уведомява, че до 7:00 часа сутринта на 8 януари 2026 г. (четвъртък) в Кралство Белгия е в сила жълт и оранжев код за поледици поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия. Отменени са редица полети, а други закъсняват.

МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи в Кралство Белгия или предвиждащи пътуване до страната през следващите часове, да се информират за метеорологичната обстановка чрез сайта на Кралския метеорологичен институт (https://www.meteo.be/en/belgium), както и за актуалния статус на полетите на летище Брюксел чрез уебсайта https://www.brusselsairport.be/en/passengers). Съветваме да се предвижда повече време за придвижване, тъй като трафикът и разписанието на обществения транспорт също могат да бъде засегнати от снеговалежа.

При необходимост от съдействие, българските граждани в Кралство Белгия могат да се обръщат към дипломатическото ни представителство в гр. Брюксел на следните телефонни номера: +32 2 374 47 88, +32 2 374 08 66, +32 2 375 86 50, както и на телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +32 473 981 042. Сигнали може да се подават и на имейл адреси: [email protected] и [email protected].

Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg

Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…” на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo/belgium и/или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg). Това ще спомогне изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите и консулските представителства, при възникнала спешна необходимост.