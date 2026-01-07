Частично бедствено в Крумовград

8 януари е обявен за неучебен

Със заповед на кмета Себихан Мехмед е обявено частично бедствено положение в община Крумовград, като то се отнася за град Крумовград и над 20 населени места. Заповедта е публикувана на фейсбук страницата на общинска администрация.

В нея пише, че частичното бедствено положение е в сила от днес до 14 януари. То е за селата: Вранско, Полковник Желязово, Едрино, Овчари, Орех, Гулийка, Рогач, Каменка, Сливарка, Подрумче, Дъждовник, Пелин, Горна кула, Златолист, Бараци, Ковил, Морянци, махала Зиморница на село Гривка, село Лимец, махалите Ладово, Препънка, Синогушка на село Малко Каменяне, махала Сухово на село Гулия, село Лъжичник.

Заповедта е продиктувана от метериологичната прогноза за интензивен дъжд през следващото денонощие в общината, както и с нарушеното „нормално функциониране на обществото, предизвикано от природно явление“, пише още в нея.

Със заповед на кмета, утрешният 8 януари е обявен за неучебен.

Като мотив в нея е записано, че падналите и продължаващи обилни валежи са нанесли значителни щети върху пътната и водоснабдителната инфраструктура, довели до нарушаване на нормалното им функциониране и създаващи опасност за живота и здравето на населението в населени места на територията на община Крумовград.