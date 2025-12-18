Румен Радев: Загубихме една от най-великите личности в историята на българската борба

Държавният глава Румен Радев изрази своите съболезнования към близките на великия Боян Радев и дълбок поклон пред паметта му.

"Труд news" припомня, че големият спортист и олимпийски медалист в класическата борба си отиде на 80 години рано тази сутрин, 18 декември.

"Напусна ни големият Боян Радев - една от най-великите личности в историята на българската борба.

Горд българин, който преследваше победата до последния си дъх и в спорта, и в живота. Човек с непреходни ценности и завети, които следват поколения атлети. Шампион, меценат, общественик, виден ценител на изкуството. Дълбок поклон пред един от големите шампиони на българската борба!", написа президентът Радев.