Младите хора на България притежават чувство за достойнство и дълг, заяви президентът Радев

Дълги години се твърдеше, че младите хора у нас не се интересуват от политика и ситуацията в България, но това не е така, защото именно младите притежават чувство за достойнство и дълг, което те заявиха смело и открито. С тези думи президентът Румен Радев посрещна в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 участниците в стажантската програма на администрацията на президента през 2025 г., съобщиха от прессекретариата на държавния глава. През тази година 55 младежи бяха част от програмата, което е с осем повече спрямо 2024 г. От 2017 година насам повече от 265 стажанти са имали шанс да придобият умения и знания в различни звена на администрацията на президента.

„Искам да ви благодаря за положените усилия. Вече имате в биографията си, че сте работили в президентската администрация, но ползата за нас беше по-голяма, защото вие дойдохте с вашите устрем, идеи, дръзновение и необремененост“, заяви президентът. По думите на държавния глава смелостта на младите е важна, но наред с нея те притежават и критично мислене към функционирането на всяка система, от което по-опитните служители понякога абдикират. „Умението да си задавате въпроси, когато влизате в смазана машина и да търсите решения и отговори, които другите не виждат, е вашата сила“, каза още Румен Радев.

Радев пожела смелост на младежите, решили да останат и да се реализират в България и изрази очакване, че онези, които ще продължат пътя си зад граница ще се завърнат с нови знания и умения, които ще бъдат от полза на Родината. Румен Радев изрази и надежда, че наученото по време на стажантската програма ще помогне на младите хора в тяхната битка за свободно и демократично бъдеще на обществото ни. България е пълноправен член на Европейския съюз (ЕС), но това не означава сляпо следване на готови решения. Само с отстояване на нашите национални интереси и с критично мислене в рамките на съюза, можем да го направим наистина по-силен, проспериращ и единен, подчерта държавният глава.