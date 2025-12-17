"Пълна прозрачност и незабавни мерки": Омбудсманът с писмо до МОН за камерите в 138-о училище

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати писмо до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев във връзка с публично разпространената информация за действия на директор на столично училище, при които има данни за поставяне на скрити камери в училищни тоалетни. Това съобщиха от пресцентъра на обществения защитник, след като по-рано от МОН съобщиха, че директорът на 138. Средно училище за западни и източни езици (СУЗИЕ) „Проф. Васил Златарски“ е задържан по случая.

Омбудсманът подчертава, че при доказване на подобни действия би било налице изключително тежко и недопустимо посегателство върху основни права на децата. Подобна практика би представлявала грубо нарушение на правото на лична неприкосновеност, на човешкото достойнство и на защитата на интимната сфера на детето, ценности, които са фундамент както за българската правна система, така и за международните стандарти за закрила на детето.

В писмото на омбудсмана се посочва, че макар темата за насилието между деца и за сигурността в училищната среда да е във фокуса на обществения и институционалния дебат, настоящият случай показва опасен риск от изместване на границите - от търсене на сигурност към практики на контрол и наблюдение, които могат да доведат до сериозно накърняване на личността и психическата неприкосновеност на децата.

В тази връзка омбудсманът настоява да бъде гарантирана навременна, пълна и прозрачна информираност на родителите и настойниците, както за предприетите незабавни действия по случая, така и за мерките за превенция, които ще бъдат въведени с цел недопускане на подобни посегателства в бъдеще, ако те бъдат доказани. Родителите трябва да бъдат активна и информирана страна в процеса по гарантиране на сигурна и защитена училищна среда.

В позицията си общественият защитник напомня, че всички училищни политики и управленски решения трябва да са в пълно съответствие с принципите и духа на Конвенция на ООН за правата на детето, която утвърждава човешките права, личното достойнство и най-добрия интерес на всяко дете като водещ стандарт.

Омбудсманът изразява очакване Министерство на образованието и науката в рамките на своите правомощия да предприеме всички необходими действия за изясняване на случая, както и за недопускане на подобни тежки посегателства и за гарантиране на училищна среда, в която правата, достойнството и благополучието на децата са реално защитени и поставени в центъра на образователната политика.