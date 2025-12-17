Васил Терзиев: СОС не направи нищо да спре задълбочаването на кризата с „Топлофикация София“

Столичният общински съвет (СОС) тази седмица отказа да спаси София от реалността, в която живеят хиляди софийски семейства. Докладът за стартиране на независим анализ на „Топлофикация София“ беше отложен и това означава, че дружеството остава в тежкото си състояние. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.

"Аварии посред зима, високи и непредвидими сметки и един млрд. евро дълг - време е това да спре. „Топлофикация София“ трябва да бъде диагностицирана професионално, независимо и без политически интереси", заяви Терзиев.

Кметът допълни, че внесеното от него и екипа му предложение не представлява крайно решение и не предопределя бъдещия модел на управление на „Топлофикация София“. По думите на Терзиев целта е независим и професионален анализ от Световната банка, който да даде обективна оценка за състоянието на дружеството и възможните варианти за неговото стабилизиране.

Терзиев каза, че всяко ново отлагане крие рискове за гражданите, които разчитат на услугите на "Топлофикация София“. Той напомни, че СОС е принципал на дружеството и носи отговорност за неговото управление.

Кметът заяви, че ще продължи да настоява за започване на експертния процес и призова общинските съветници да проявят разум и отговорност. Според Васил Терзиев въпросът не е политически, а засяга бъдещето на града и сигурността на хиляди домакинства.