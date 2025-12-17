Водоснабдяват две вилни зони в Бургаско, в които пожар погълна 35 къщи

Община Бургас възложи изготвяне на идеен проект

Община Бургас възложи изготвянето на идеен проект с парцеларен план за водоснабдяване в селищните образувания „Острица 1“ и „Острица 2“ в землищата на кв. „Банево“ и село Миролюбово. Това стана възможно, след като по-рано тази година Общинският съвет одобри предложения от местната администрация нов Подробен устройствен план за улична регулация за „Остриците“. За да не губи време, Община Бургас изработи предпроектно проучване за водоснабдяването на двете селищни образувания.

На тяхна база вече е подготвено техническото задание. След проектирането на водопровода ще започне и неговото поетапно изпълнение.

В последните години районът на „Остриците“ е изключително атрактивен не само като вилна зона. Много хора предпочитат да живеят там постоянно. В същото време, на 14 юли тази година, огромен пожар вилня в зоната и погълна 35 къщи. Хората бяха евакуирани, а поради липсата на водоснабдяване вода се носеше с водоноски. Духаше силен вятър и гасенето на стихията отне часове. Пожарът започна застрашително да настъпва и към Бургас.

Затова след случилото се Община Бургас внесе извънредно за гласуване в Общинския съвет ПУП–ПУР за селищните образувания „Острица 1“ и „Острица 2“. Кметът на Бургас, Димитър Николов, подчерта, че причината за спешното решение, което трябва да се вземе, е липсата на жизненоважна инфраструктура като водопровод и нормален достъп. „Тази зона трябва да се развива и обезопасява“, заяви зам.-кметът по строителството инж. Чанка Коралска.

С приемането на ПУП–ПУР бе дадена зелена светлина за проектиране на ключова инфраструктура. Без улична регулация общината няма правно основание да изгради нито един метър тръба или кабел.

„Разработени са основни улици с нормативна широчина поне 5 метра. Това позволява изграждане на комуникации, тротоари и осветление. Знаем, че има граждани, които не са съгласни с промените, защото ще се наложи да преместят огради и да отстъпят от личните си парцели. Но без такива мерки няма развитие“, категорична бе при гласуването Чанка Коралска.