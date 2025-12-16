Внимание! Джебчии дебнат на коледните базари

Сезонът на коледните базари носи празнично настроение, но и повишен риск от кражби, предупреждава полицията. По тази причина гражданите трябва да бъдат особено внимателни, особено когато се разплащат в брой по време на празниците.

Пример за това е инцидентът с Анка Иванова, която в събота вечерта загуби портфейла си на коледен базар, съобщава bTv.

„Докато бях на опашката за десерт, усетих, че чантата ми се закачи в нещо. После забелязах, че е разкопчана и портмонето ми липсва – около 300 лева“, разказва жената. Охраната на базара не успя да задържи джебчиите, а Анка сподели случая си във Фейсбук, за да предупреди другите посетители. Под поста ѝ се появиха множество коментари, че подобни кражби са често срещани.

Подобни инциденти не са рядкост – Невена Тошкова споделя, че вече винаги е нащрек след като преди време ѝ е откраднат портфейл в трамвая.

Полицията съветва:

- Да не носим големи суми в себе си, особено около Нова година, когато кеш плащанията се увеличават.

- Най-сигурни са предните джобове на дънки. Задните джобове, страничните на връхни дрехи или вътрешните джобове са по-уязвими, обяснява инспектор Росен Белишки от сектор „Престъпления против собствеността“ към ГДНП.

- Да не се заблуждаваме по външния вид – крадците могат да са добре облечени.

- При кражба незабавно да сигнализираме на полицията.

Цивилни полицаи патрулират по коледните базари и големите търговски центрове, където струпването на хора е по-голямо. По статистика около 50% от кражбите в София се разкриват.

Полицията напомня, че хората трябва да бъдат бдителни и подготвени да реагират при опит за кражба, за да се намалят инцидентите и загубите по празниците.