Пристигнаха последните два самолета F-16 по първия договор с ''Lockheed Martin''

Последните два изтребителя F-16 Block 70 от първия договор с Lockheed Martin пристигнаха в Трета авиобаза в Граф Игнатиево, съобщиха от Министерството на отбраната. Самолетите бяха посрещнати от министъра на отбраната в оставка Атанас Запрянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Двата бойни самолета – едноместен и двуместен – прелетяха до България с отличителните знаци на Военновъздушните сили на САЩ. След кацането им те ще бъдат маркирани с отличителните знаци на българските ВВС.

В церемонията участваха още заместник-командирът на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, изпълняващият длъжността командир на Трета авиационна база полковник Методи Орлов, представители на американските ВВС в Европа и Африка и от посолството на САЩ в България.

След доставката на оставащите осем самолета по втория договор, българските Военновъздушни сили ще разполагат с цяла ескадрила F-16 Block 70. Първите осем самолета ще бъдат официално представени на 18 декември на церемония в Трета авиобаза, на която ще присъстват представители на държавната и местната власт, съюзнически институции и фирмата производител.