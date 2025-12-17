19-годишен българин е изчезнал на фронта в Украйна

19-годишният български гражданин Тодор Николаев Кузмов от Хасково е обявен за изчезнал в Украйна, след като е служил като доброволец на фронта, съобщават активисти от Facebook страницата Memorial – International Volunteers for Ukraine.
„Моля, помогнете ни да го почетем, за да не бъде забравен“, като го описват като „нашия скъп български брат“, призовават те в публикацията.
A volunteer from Bulgaria was killed💔 in the war in Ukraine— Lew Anno Support#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) December 17, 2025
A volunteer from Bulgaria, Todor Nikolaev Kuzmov, was killed in the war against Russian invaders.
He became at least the third citizen of this country who gave his life defending Ukraine from the occupiers.
Details… pic.twitter.com/BDUmvNwHXa
Официално потвърждение за смъртта на Кузмов няма. В украинската база данни за издирвани лица той е посочен като „изчезнало лице“ от 8 декември 2025 г., като мястото на изчезването е село Хрекивка в Луганска област.
Това е поне третата подобна трагедия, свързана с български доброволци в Украйна. Преди това в бойни действия загинаха Светослав Славков край Купянск в края на 2023 г. и Владислав Младенов от Дупница през юни 2025 г.