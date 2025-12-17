19-годишен българин е изчезнал на фронта в Украйна

19-годишният български гражданин Тодор Николаев Кузмов от Хасково е обявен за изчезнал в Украйна, след като е служил като доброволец на фронта, съобщават активисти от Facebook страницата Memorial – International Volunteers for Ukraine.

„Моля, помогнете ни да го почетем, за да не бъде забравен“, като го описват като „нашия скъп български брат“, призовават те в публикацията.

Официално потвърждение за смъртта на Кузмов няма. В украинската база данни за издирвани лица той е посочен като „изчезнало лице“ от 8 декември 2025 г., като мястото на изчезването е село Хрекивка в Луганска област.

Това е поне третата подобна трагедия, свързана с български доброволци в Украйна. Преди това в бойни действия загинаха Светослав Славков край Купянск в края на 2023 г. и Владислав Младенов от Дупница през юни 2025 г.

