НАП търси жената на Ивелин Михайлов

Националната агенция за приходите (НАП) издирва жената на депутата Ивелин Михайлов, лидер на партия "Величие". Приходната агенция търси Вася Михайлова, за да ѝ връчи нов ревизионен акт.

Съпругата на Михайлов е включена в публичния бюлетин на издирваните лица дни преди Коледа, на 22 декември, съобщава bird.bg.

Новият акт е от 28 ноември 2025 г., или два дни след като прокуратурата извърши претърсвания и арести на приближени до "Величие" и обяви, че разследва организирана престъпна група около "Исторически парк".

От съобщението на НАП е видно, че Вася Михайлова трябва да се яви в 14-дневен срок при главен инспектор по приходите Миглена Григорова-Никифорова. Ако тя не го стори, документът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Срокът, който се брои от 22 декември, вече е изтекъл.

Това не е първият ревизионен акт, наложен на жената на Ивелин Михайлов, за която се твърди, че е във фиктивен развод с него. Предишният акт за 310 хиляди евро (над 600 хиляди лв.) от 23 декември 2024 г. е за данъчни задължения за периода 2018-2021 г. Вася Михайлова го обжалва по съдебен ред.

Административният съд във Варна образува дело по жалбата ѝ през октомври миналата година.

През изминалата 2025 г. НАП наложи възбрана на 147 имота, свързани с Ивелин Михайлов и Вася Михайлова. По-голямата част от тях са ниви.