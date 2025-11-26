ПЪРВИ КАДРИ: Жандармерията нахлу в домовете на Ивелин Михайлов и Пламен Кънчев

Както по-рано ви съобщихме от "Труд news" КПК разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическа партия „Величие“.

Тази сутрин село Неофит Рилски беше блокирано от жандармерия, която извършва проверки в домовете на местните жители. Полицаите показват съдебни заповеди и отцепват улиците, като влизат в домовете за обиски, съобщават местни медии. От там твърдят, че жандармерията е нахлула в къщата на Ивелин Михайлов, както и в дома на един от съдружниците му.

Жителите се питат кой е наредил акцията и се оплакват, че спокойствието им е нарушено.

В социалните мрежи преди дни Радостин Василев от ПП „МЕЧ“ публикува предупреждение: „Ще видите какво ще ви очаква в сряда“, което според местните жители може да не е случайно.

Ивелин Михайлов, жител на селото и председател на парламентарната група на ПП „Величие“, е в София на редово заседание на Народното събрание, докато селото му е под обсада. По информация на БНТ, Ивелин Михайлов не е сред задържаните.

От "Свободен глас" публикуваха видео, в което показват как полицията е отцепила къщата, в която живее Пламен Кънчев.