Мъж плати в казино с фалшива банкнота от 50 евро

Мъж от Вършец е платил в игрална зала с фалшива банкнота от 50 евро. Той е установен и по случая се води разследване, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Сигналът за фалшивата банкнота е подаден в Районното управление на МВР вчера от управител на зала за хазартни игри във Вършец. Според него неизвестен клиент платил с банкнотата в залата във времето от 20:00 часа на 29.12.2025 година до 08:00 часа 30.12.2025 година. По случая веднага е започнало разследване и клиентът бил установен. Той е мъж на 52 години от Вършец.

По случая е образувано досъдебно производство по член 244 от Наказателния кодекс, банкнотата е предадена на полицията от управителя на игралната зала.

Случаят е първи в региона на установяване на фалшиви пари от въвеждането на еврото у нас, посочиха от полицията в Монтана.