Преди минути! Трамвай помете кола с дете в София

Трамвай помете лек автомобил на бул. „Възкресение“ в София. В колата е пътувало семейство с дете, като към момента няма официална информация за състоянието на пътниците в двете превозни средства, съобщава NOVA.

Според първоначалните данни автомобилът е опитал да направи забранен обратен завой, когато е бил ударен странично от трамвая.

Движението по булеварда е затруднено, а трамваите са спрени на релсите. Към мястото на инцидента пътуват екипи на СДВР и Спешна помощ.

Очаквайте подробности!