Шофьор на микробус загина след удар в камион

Русе-Бяла - най-опасният път в България

Пожарникари рязаха кабината на буса

Шофьор на микробус загина на място, след като се удари челно в товарен камион. Трагедията се разигра малко след 8.30 ч. на метри от разклона за с. Иваново на пътя Русе - Бяла. От жестокия сблъсък цялата предна част на микобуса се е превърнала в куп смачкани ламарини, които екипи на пожарната разрязаха, за да стигнат до водача.

Лекарите от Спешна помощ обаче само констатираха смъртта на мъжа. Говорителят на полицията в Русе Даниела Малчева съобщи, че загиналият е пътувал сам.

Според първоначалната информация той е навлязъл в насрещната лента и се е ударил в камиона. Какви точно за причините за трагедията обаче и дали хлъзгава пътна настилка или заспиване на шофьора са довели до зверския сблъсък, ще стане ясно от експертизите.

На мястото са пристигнали оперативно-следствена група, съдебен лекар и експерти, които трябва да дадат заключение. Шофьорът на тежкотоварния автомобил е дал показания. Часове наред пътят Русе - Бяла беше затворен и движението се отклоняваше по обходен маршрут.