Ужас в Петрич: 3 месеца 72-годишен блудства с малолетно дете

72-годишен пенсионер е задържан за 72 часа за блудство с малолетно момиченце. Случката е от Петрич.

От държавното обвинение в Благоевград съобщиха, че в продължение на три месеца мъжът е упражнявал блудствени действия с 10-годишното дете.

В хода на разследването станало ясно, че възрастният мъж е употребявал сила и е "използвал положение на зависимост".

Производството е стартирало с разпит на свидетели, извършени са оглед, претърсване и изземване, а детето е разпитано от психолози и криминалисти в т.нар. синя стая - помещения, създадени специално за деца в обезшумена среда и пастелни цветове, с цел да се минимизира травматизацията им.

Т.К е привлечен като обвиняем, а прокуратурата ще поиска от съда постоянното му задържане под стража.

Ето и цялото официално съобщение на Районната прокуратура в Благоевград:

Днес, 09.01.2026 г., с постановление на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Петрич, 72-годишният Т.К. е привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 149, ал. 2, т. 1, пр. 1 и т. 4, пр. 1, вр. ал. 1 от НК.

В хода на разследването са събрани доказателства, че в периода от м. октомври 2025 г. до 23.12.2025 г. били извършени блудствени действия спрямо малолетно дете.

Престъпното деяние е осъществено чрез употреба на сила и използване на положение на зависимост.

Производството е стартирало с разпит на свидетели, извършени са оглед, претърсване и изземване.

Пострадалата - 10-годишното момиче - е разпитана в специално обособено помещение „Синя стая“.

С постановление на прокурор обвиняемият Т.К. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо лицето.