Доживотен затвор за Айдън, който уби 28-годишна, а после звънна на майка си

Окръжният съд в Шумен осъди на доживотен затвор 32-годишния Айдън Хали, който преди две години удуши 28-годишната си приятелка Сибелджан Сабри, след което се обадил на майка си, а тя подала сигнал в полицията.

От държавното обвинение съобщиха, че Хали е признат за виновен, че е извършил убийството на младата жена по особено мъчителен начин.

Делото е протекло при съкратено съдебно следствие, като съдът е уважил и гражданските искове на родителите на момичето, които са за 300 000 лева.

Хали и Сабри се запознали в социална мрежа и започнали комуникация чрез съобщения през август 2024 г. В края на месеца връзката им станала интимна и двамата често се срещали.

Убийството било извършено на 8 септември 2024 г., след като предишния ден двамата били заедно във Варна.

Убийство от ревност

На следващия ден младата жена отишла на обяд у приятеля си, двамата разговаряли и в един момент Хали започнал да я разпитва за евентуални нейни познанства с други мъже. Тя отричала, но той настоявал за признания. Така разговорът им прераснал в спор и внезапно мъжът се нахвърлил върху приятелката си и започнал да я души. Жената не успяла да окаже съпротива, нито успяла да извика за помощ.

Зловещите подробности

Целият разговор между двамата, както и последвалите действия на Хали, били записани в диктофона на собствения му телефон.

След като осъзнал, че е удушил жената, мъжът взел нож, с който нанесъл порезни рани на няколко места по тялото на жертвата и по китките си. След това се обадил на майка си, а тя подала сигнал в полицията.

Хали бил задържан на място, като защитата му подчертаваше, че не е оспорил извършеното престъпление, до момента не е бил осъждан, нямал е никакви провинения, дори и като шофьор.

Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана пред апелативния съд във Варна.