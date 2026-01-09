Орка - първото куче, което ще търси фалшиво евро в България (СНИМКИ)

Белгийската овчарка Орка е първото куче със задача да надушва фалшиви банкноти евро в България. Породистото четириного тип малиноа премина специален курс по обучение в Германия, а вече се намира на родна територия в пълна бойна готовност и въоръжено с типичната немска дисциплина.

Орка е само на една година, като последните два месеца тя преминава обучение в Централното училище за водачи на служебни кучета в Херцогау, Бавария, похвалиха се от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП).

"Заедно със своя водач Богдан Димитров, едногодишната белгийска овчарка малиноа премина специализиран обучителен курс в Централното училище за водачи на служебни кучета в Херцогау, Бавария. Обучението продължи повече от два месеца, като през този период четириногият служител на ГДБОП усъвършенства уменията си и в откриването на наркотични вещества", заявиха от антипрестъпното звено.

"Нови способности, международен опит и още една крачка напред в борбата с финансовите престъпления и наркотрафика", казват от ведомството.

Белгийската овчарка Орка се е справила повече от отлично по време на обучението си в Германия.

Малиноата е обучена да надушва не само дрога, а и фалшиви банкноти евро, които тепърва ще плъзнат из страната. СНИМКИ: ГДБОП

Кучето е неразделно с антимафиота Богдан Димитров, спецполицаят също е бил повече от два месеца в Германия заедно с белгийката.